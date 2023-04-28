Россиянам рассказали, чем шмелиный укус отличается от осиного

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Шмели жалят людей намного реже, чем осы, при этом их укусы не такие болезненные, однако они способны вызвать отек и даже зуд. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Елену Близнюк.

Эксперт успокоила, что жало шмеля после укуса в теле не остается.

"Температура после укуса обычно не повышается. Симптоматика местная – отек, покраснение, зуд. Эти симптомы возникают или сразу после укуса, или спустя несколько часов и, как правило, через пару часов исчезают. Но иногда зуд и отек сохраняются несколько дней", – заявила Близнюк.

В случае если укуса все же не удалось избежать, следует приложить холодный компресс или примочку с раствором чайной ложки пищевой соды в воде. По словам терапевта, эти манипуляции помогут снизить зуд и жжение.

Вместе с этим врач рекомендовала принять антигистаминное средство и воспользоваться противозудными мазями. Чтобы избавиться от токсической реакции, необходимо пить больше воды на протяжении всего дня, избегать физических нагрузок и алкоголя, заключила Близнюк.

Ранее терапевт рассказала, что избежать привлечения внимания осы можно в том случае, если не наносить на себя сильно пахнущую косметику или парфюм с фруктовыми или цветочными ароматами. Кроме того, этому поспособствует отсутствие яркой одежды.

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