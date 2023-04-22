Отель посреди леса: где находятся лучшие глэмпинги в Подомосковье

Новым трендом в туризме называют глэмпинг – отдых на природе с максимальным уровнем бытового комфорта. В России это относительно новое направление, однако оно стремительно развивается и пользуется все большей популярностью у путешественников. Рассказываем, в чем особенность глэмпинга и где отдохнуть на природе с гостиничным комфортом в столичном регионе.



На природу – как в гостиницу

Термин "глэмпинг" появился в 2000-х, однако сама суть явления далеко не нова. Еще в средневековье короли и крупные военачальники выезжали на охоту, обустраивая на природе небольшие "филиалы" своих дворцов.

По сути, глэмпинг взял все самое лучшее от кемпинга и гостиничного отдыха. Площадки должны хорошо вписываться в природный ландшафт, не нанося вреда экологии. В то же время здесь создан комфорт, к которому туристы привыкли в отелях: просторные шатры или летние домики, удобные кровати вместо спальных мешков (на случай прохладной погоды, как правило, оснащенные простынями с подогревом), ресторанное меню, а не гречка с тушенкой из котелка на костре, полноценная туалетная комната и душ.

Внешний вид глэмпинга может быть практически любым, однако из-за удобства установки есть несколько самых популярных конструкций. В первую очередь это сафари-тент – просторная палатка с навесом на каркасе. Она удобна тем, что установить ее можно практически где угодно. Для тех, кто не любит жить в палатке, есть домики A-frame (в виде буквы А). Они менее мобильны, но очень симпатичны и популярны среди туристов.

Иглу, вигвамы, типи и другие экзотические жилища кочевых народов тоже пользуются спросом благодаря своему необычному виду. Некоторые глэмпинги размещают гостей в домах на колесах и вагончиках. Это тоже очень удобно тем, что их проще всего перемещать с места на место.



Фото: Михаил Голденков/The City

Что может пойти не так?

В глэмпингах предусмотрено практически все, и вероятность бытового дискомфорта минимальна. Однако есть противоречивые моменты, которые обусловлены самим форматом такого отдыха.

Например, насекомые. Разумеется, территорию глэмпинга обрабатывают от клещей, но вот от комаров придется спасаться самостоятельно. Единственное, чем наверняка помогут гостям, – выдадут спрей и спирали от назойливых насекомых.

С погодой тоже может не повезти. От дождей шатры, конечно, защищены надежно. Но если ливень затянется, пространство отдыха ограничится исключительно собственной палаткой или общими пространствами. На такие случаи в глэмпингах всегда есть настольные игры, книги и проекторы с фильмами.

Интернет в таких местах отдыха часто присутствует, но в отдаленных районах его может и не быть. А для некоторых глэмпингов это и вовсе принципиальная позиция: диджитал-детокс и отдых от цивилизации. Если связь с миром для туриста важна, этот момент стоит выяснить заранее.



Фото: Михаил Голденков/The City

Где отдохнуть?

Самый известный глэмпинг в мире Skylodge Suites находится в Перу на вершине горы в долине Куско. Туда можно добраться только пешком по скале. Еще один знаменитый глэмпинг Loch Ness Glamping расположен в Шотландии на берегу озера Лох-Несс. Туристы приезжают туда в надежде увидеть знаменитое чудовище.

В глэмпинге Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии можно через прозрачные стены иглу смотреть на северное сияние. А в местечке White Desert в Антарктиде – на императорских пингвинов.

В России глэмпинги сосредоточены в самых живописных местах: их немало в Карелии, на Кольском полуострове и на Алтае. Однако можно и не уезжать далеко от Москвы, чтобы насладиться природой с комфортом.

