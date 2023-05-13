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13 мая, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Дмитрий Ульянов

"Откройте, Давид": Дмитрий Ульянов

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Давид Виннер провел день с героем, "настоящим полковником" – актером Дмитрием Ульяновым. В выпуске он расскажет о Вахтанговской школе, Кирилле Серебренников, современном кино и харизме.

Почему "продюсерское" кино – это не искусство? Чем хотят купить зрителя сериальные платформы и почему Ульянов отказывается от большинства предложений? Чем Дмитрий обязан Кириллу Серебренникову, после какой роли его "боялся" Константин Райкин? Подробности – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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