"Откройте, Давид": Дмитрий Ульянов

Давид Виннер провел день с героем, "настоящим полковником" – актером Дмитрием Ульяновым. В выпуске он расскажет о Вахтанговской школе, Кирилле Серебренников, современном кино и харизме.

Почему "продюсерское" кино – это не искусство? Чем хотят купить зрителя сериальные платформы и почему Ульянов отказывается от большинства предложений? Чем Дмитрий обязан Кириллу Серебренникову, после какой роли его "боялся" Константин Райкин? Подробности – в программе "Откройте, Давид".