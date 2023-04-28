"Мой район. Навигатор": скульптуру Бурантино открыли в Парке Горького после реставрации

Деревянную скульптуру Бурантино открыли в Парке Горького после реставрации. Приводить фигуру в порядок начали осенью 2022 года, когда вид Буратино испортился – дерево потрескалось, краска облупилась.

Вокруг скульптуры построили утепленный короб для проведения работ. Обновили Буратино за два месяца. Специалисты покрыли деревянную поверхность специальными растворами и пропитками, так они избавили скульптуру от древесных паразитов.

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