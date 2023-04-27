Побег на Maybach и люкс в гардеробе: какое наказание грозит блогеру Блиновской

Против коуча и блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Интернет-звезду задержали 27 апреля при попытке пересечь российскую границу с Белоруссией на арендованном авто. С собой у блогера были авиабилеты в Узбекистан. Рассказываем подробности произошедшего.



Побег в стиле Собчак?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Утром 27 апреля в Смоленской области на российско-белорусской границе задержали блогера и коуча Елену Блиновскую. Интернет-звезда пыталась покинуть РФ на арендованном автомобиле Maybach. При себе у нее были авиабилеты на рейс Москва – Ташкент. Задержание произошло на фоне того, что против блогера возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.





из заявления на сайте СК РФ По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

В столичной прокуратуре уточнили, что часть незаконно полученных средств на сумму 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль, который перешел в собственность ее мужа, оборудование и товары для фирм супруга и его сестры, работу музыкального артиста, а также проведение в августе 2021 года праздничного мероприятия.



Елена Блиновская 25 августа 2021 года с размахом отметила свое 40-летие на Алтае, потратив на него, по собственному признанию, почти 120 миллионов рублей. Мероприятие провели Иван Ургант и Ксения Собчак, на нем также присутствовали другие звезды, в том числе Филипп Киркоров.



Найденные у Блиновской авиабилеты в Узбекистан, по данным СМИ, были куплены для отвода глаз, поскольку ее предупредили о возможном задержании. В итоге блогер якобы попыталась устроить побег в "стиле Ксении Собчак", то есть попасть через Белоруссию в Литву. "Блиновская была задержана правоохранителями на границе при попытке выехать на территорию Белоруссии, а оттуда дальше в одну из стран Европы. Она знала, что в отношении нее проводится проверка, и пыталась скрыться от уголовного преследования", – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В рамках дела Блиновской силовики проводят обыски. Один прошел в частном доме блогера, который находится в Подмосковье в элитном коттеджном поселке. По данным ЦИАН, недвижимость там стоит от 35 до 800 миллионов рублей. На кадрах с места обысков видно, что в гараже интернет-звезды стоят несколько мотоциклов, а на участке припаркованы автомобили марок Range Rover и Lamborghini Urus. Кроме того, в гардеробной блогера обнаружили целый ряд сумок "Биркин", стоимость которых стартует от миллиона рублей за одно изделие. Также, по данным СМИ, Блиновская владеет 58-метровой квартирой в столице за 60 миллионов рублей и участком в Симферополе на 50 гектаров.



"До 10 лет лишения свободы"

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Юрист Дмитрий Аграновский рассказал РИА Новости, какое наказание может грозить Блиновской по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.





Дмитрий Аграновский юрист Теоретически в случае обвинительного приговора, если суд решит применить полное сложение наказаний, может грозить до 10 лет лишения свободы. Но чаще суд применяет частичное сложение наказаний. К тому же она может частично погасить ущерб, плюс есть множество других смягчающих обстоятельств. В любом случае сейчас квалификация позволяет ее задержать и заключить под стражу.

В свою очередь, юрист Александр Добровинский обратил внимание, что попытка покинуть страну не является преступлением. Но это обстоятельство может быть учтено следствием. Эксперт порекомендовал известному коучу найти себе хорошего адвоката.

"Если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, он как раз будет ссылаться на то, что одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена. Таким образом, следователь обратит внимание суда на попытку скрыться", – сказал юрист, добавив, что следующим шагом будет арест активов Блиновской.



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