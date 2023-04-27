Московским автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали пересесть с автомобилей на городской транспорт в вечерний час пик, поскольку в это время ожидаются заторы до 9 баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сложно будет проехать в центральной части города, на Бульварном кольце, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и Московской кольцевой автомобильной дороге", – подчеркнули в департаменте.

Причинами заторов станут небольшой дождь, временные ограничения движения, ремонтные работы на дорогах и мелкие аварии. Автомобилистов также попросили отказаться от поездок в центр столицы на личном автомобиле. Им рекомендовали сэкономить время на общегородском транспорте. Также специалисты департамента посоветовали выстраивать маршрут заранее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого сообщалось, что в ближайшие часы и до конца суток 27 апреля в Москве прогнозируется гроза, дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Москвичам рекомендовали не останавливаться рядом с линиями электропередачи, деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставаться на открытых пространствах.

Ранее Дептранс сообщал, что движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы временно ограничат. Двустороннее движение с 16:30 27 апреля до 03:00 28 апреля организуют в переулках Маяковского и Марксистском, а также на улицах Александра Солженицына и Таганской.

Осадки начались в ряде районов столицы