Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до конца суток 27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие часы и до конца суток 27 апреля в Москве прогнозируется гроза, дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Москвичам рекомендовали не останавливаться рядом с линиями электропередач, деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставаться на открытых пространствах. Лучше всего будет укрыться в помещении, отметили в департаменте.

"Если гроза и сильный дождь застали вас в автомобиле: включите аварийные огни, прекратите движение, заглушите двигатель, плотно закройте окна и двери", – говорится в сообщении.

Москвичам рассказали, что подобные погодные условия могут стать причиной образования заторов и ДТП. В случае ЧП следует позвонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112.



По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, первые весенние грозы прогнозируются в Москве во второй половине дня четверга. Ожидаются кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет соответствовать началу лета.

Уже в пятницу, 28 апреля, прогнозируется холодный фронт и умеренный дождь, а 30 апреля в Подмосковье вернутся заморозки. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что дождь сохранится и 29 апреля.