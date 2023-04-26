Жителей столичного региона предупредили о грозе в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе в четверг, 27 апреля, из-за грозы и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение в Москве будет действовать с 12:00 до 20:00. Порывы ветра при грозе составят до 15 метров в секунду.

В Подмосковье желтый уровень объявлен с 11:00 до 21:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что апрель в Москве потеряет статус аномально сухого из-за количества выпавших 26 апреля осадков.

За минувшую ночь в столице выпало шесть миллиметров осадков при норме месяца 39 миллиметров. Как заметил метеоролог, ровно столько принес апрель за прошедшие 25 дней.