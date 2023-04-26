08:19Общество
Синоптик предупредил москвичей о смене погоды
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сухую и солнечную погода в Москве сменили ливни, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.
Температура при этом опустится до 15 градусов. Ветер сменится на северный и северо-западный, а давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.
Дожди пришли в столицу ночью и будут продолжаться весь день, хоть и с перерывами, отметил он.
Ранее ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в конце недели в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.
Согласно данным Гидрометцентра, в четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. При этом дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.
"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 26 апреля
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