Синоптик предупредил москвичей о смене погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сухую и солнечную погода в Москве сменили ливни, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Температура при этом опустится до 15 градусов. Ветер сменится на северный и северо-западный, а давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

Дожди пришли в столицу ночью и будут продолжаться весь день, хоть и с перерывами, отметил он.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в конце недели в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Согласно данным Гидрометцентра, в четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. При этом дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.