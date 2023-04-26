Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:19

Общество

Синоптик предупредил москвичей о смене погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сухую и солнечную погода в Москве сменили ливни, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Температура при этом опустится до 15 градусов. Ветер сменится на северный и северо-западный, а давление упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

Дожди пришли в столицу ночью и будут продолжаться весь день, хоть и с перерывами, отметил он.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в конце недели в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Согласно данным Гидрометцентра, в четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. При этом дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 26 апреля

Читайте также

обществопогода
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика