Синоптик рассказала москвичам о дождях в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце недели, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метео" Татьяну Позднякову.

По ее словам, дожди придут в столицу в ближайшее время. Она рассказала, что погодная идиллия, которая радовала москвичей последние две недели, прекращается. К вечеру вторника, 25 апреля, ожидается облачность, а в среду пройдет дождь. При этом температура воздуха останется высокой – 15–17 градусов.

В пятницу, 28 апреля, в городе снова пройдут дожди. По прогнозам синоптика, может выпасть до трети месячной нормы осадков. Позднякова добавила, что май начнется с холодов, при этом, по ее словам, беспокоиться не стоит, поскольку с середины майских праздников тепло вернется в европейскую часть России.

Ранее Позднякова сообщала, что в воскресенье, 30 апреля, и в понедельник, 1 мая, ожидается снижение температуры до 10–13 градусов, возможны кратковременные дожди. Синоптик добавила, что 28 и 29 апреля температура не поднимется выше 19 градусов, а днем стоит ожидать пасмурной погоды.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что впервые с начала весенне-летнего сезона 24 апреля была зафиксирована температура воздуха в 20,4 градуса в Москве.

Он добавил, что Санкт-Петербург смог побить рекорд столицы, так как столбики термометров в городе показали отметку в 20,6 градуса.

