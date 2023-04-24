Москва впервые в сезоне преодолела отметку в 20 градусов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москве впервые с начала весенне-летнего сезона зафиксировали температуру воздуха 20,4 градуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Несмотря на победившую по итогам голосования с минимальным перевесом Москву, природа зафиксировала победу Санкт-Петербурга! В полдень в Северной столице термометры показали 20,6 градуса", – подчеркнул он.

До этого синоптик сообщил, что понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. По его словам, на фоне переменной облачности в столице без осадков, температура продолжит расти.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, могут стать самыми холодными днями на неделе в столице.

В ночь на вторник, 25 апреля, температура воздуха в городе составит 6–9 градусов. Днем прогнозируется 19–21 градус, будет преобладать южный ветер. В четверг местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью станет немного прохладнее, указала она.