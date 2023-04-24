Мощная магнитная буря идет на Земле

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Мощная магнитная буря класса G3 идет на Земле, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Института прикладной геофизики (ИПГ).

"Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G3 – сильно по шкале из пяти показателей, где G5 – экстремально сильно, а G1 – слабо", – отмечается в сообщении.

Из-за магнитной бури класса G3 на Земле могут быть серьезные помехи в связи, а также могут быть зафиксированы ложные тревоги в предохранительных и энергетических системах. Кроме того, бури могут привести к "закипанию" масляных трансформаторов.

В связи данной возмущенностью магнитного поля космическим аппаратам может понадобиться коррекция в ориентации. В это же время опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.

В институте уточнили, что во время практически любого заметного возмущения магнитного поля Земли могут появиться полярные сияния. При уровне G3 полярное сияние можно увидеть в средних широтах.

Ранее ученые рассказали, что пик солнечной активности прогнозируется на конец 2023 – начало 2024 года. Каждые 11 лет Солнце проецирует то много вспышек, то магнитных бурь, однако опасаться этого не стоит. Предыдущий максимум был в 2012–2013 годах. Пик солнечной активности не должен вызывать страха у людей.

Явление представляет собой характерную особенность Солнца. Если оно прекратится, то это будет аналогично тому, что у человека остановится пульс. В связи с этим опасаться следует не максимумов во вспышках, а каких-либо сбоев в них.

