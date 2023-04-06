Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

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Ученые зафиксировали в четверг, 6 апреля, сильную вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте Гелиофизической службы Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным ученых, вспышка привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Исследователи зафиксировали явление класса M3.0 в 08:53 по московскому времени. Вспышка продолжалась на протяжении 28 минут.

Согласно информации ИПГ, 7 апреля на Солнце ожидаются подобные явления высшего и самого опасного класса Х. Всего существует пять классов вспышек: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При этом во время перехода к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. По словам ученых, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Ее облака при достижении Земли могут стать причиной появления магнитных бурь.

Ранее физики из российских вузов совместно с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории представили исследование, согласно которому геомагнитные бури могут разрушить до четверти озонового слоя Земли.

Однако с этой теорией не согласился специалист в сфере исследований состава атмосферы, член-корреспондент Института физики атмосферы РАН Николай Еланский. По его мнению, магнитные бури не могут уничтожить озоновый слой планеты, так как для этого потребуется более сильное воздействие.

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