10:25Общество
24 апреля может стать самым теплым в Москве с начала года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
Синоптик обратил внимание, что на фоне переменной облачности в столице без осадков, температура продолжит расти.
"Температура воздуха – 19…21 градус, по области – 17…22 градуса, с такими показателями сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала года", – сообщил Леус.
Скорость порывов ветра в городе не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что, по словам эксперта, является почти нормой.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 апреля, в Москве ожидается до 18…20 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируется.
Днем ранее, 23 апреля, температура воздуха в столице поднялась до 18,9 градуса. Значение стало рекордным с начала года. Самую высокую температуру показала метеостанция в подмосковной Коломне – 20,2 градуса.
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