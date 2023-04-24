24 апреля может стать самым теплым в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Понедельник, 24 апреля, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Синоптик обратил внимание, что на фоне переменной облачности в столице без осадков, температура продолжит расти.

"Температура воздуха – 19…21 градус, по области – 17…22 градуса, с такими показателями сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала года", – сообщил Леус.

Скорость порывов ветра в городе не превысит восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что, по словам эксперта, является почти нормой.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 25 апреля, в Москве ожидается до 18…20 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируется.

Днем ранее, 23 апреля, температура воздуха в столице поднялась до 18,9 градуса. Значение стало рекордным с начала года. Самую высокую температуру показала метеостанция в подмосковной Коломне – 20,2 градуса.

