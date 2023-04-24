Москвичам рассказали о погоде 24 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 24 апреля, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 20–22 градусов, по области – от 18 до 23 градуса.

Скорость юго-западного и южного ветров составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ этой весной распустится более миллиона цветов. На территории выставки были высажены более 60 видов луковичных растений.

Всего же столицу в этом году украсят более 56 миллионов цветов. Клумбы с цветами москвичи традиционно смогут увидеть на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.