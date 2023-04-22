Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили, что солнечную погоду сменят дожди, сообщается на портале "Метеовести".

"В начале третьей декады апреля средняя температура воздуха на 3–4 градуса превышает климатическую норму, а дождей выпало лишь 5–20% от положенного за месяц, причем последний раз заметные осадки наблюдались в регионе в первые дни апреля", – передают синоптики.

По прогнозу специалистов, 23 апреля температура воздуха достигнет 20-градусной отметки. Ожидается переменная облачность без дождей. В понедельник, 24 апреля, погода будет еще теплее. Температура повысится до плюс 18–23 градусов. Вероятно, 24 апреля станет самым теплым днем всего апреля 2023 года.

Во вторник, 25 апреля, облаков на небе станет больше и всего на градус понизится температура воздуха. Однако по-прежнему вероятность дождей небольшая.

В среду, 26 апреля, синоптики прогнозируют, что на Русскую равнину придут долгожданные дожди. Их причиной станет циклон, который будет смещаться с юга на север по востоку Европейской России. Облака понизят температуру до плюс 15–20 градусов. В четверг, 27 апреля, пройдут небольшие дожди, столбики термометра покажут температуру в районе плюс 17–22 градусов.

В пятницу, 28 апреля, южный циклон принесет облака, дождь и ветер. Температура понизится до плюс 12–17 градусов. При этом влияние циклона будет коротким, и уже в последние выходные апреля дожди прекратятся и температура начнет расти.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал, что москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Лириды в ночь на 23 апреля. По его словам, погода будет благоприятной для ночных астрономических наблюдений.

