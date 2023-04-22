Москвичам рассказали о погоде 22 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первый день выходных, 22 апреля, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 15–17 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Скорость северного и северо-западного ветров составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

В выходные москвичей ожидают большие перепады температур. Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что в Москве будет большой суточный ход температуры – от слабоположительных ночью и до 20 градусов тепла днем.

Понедельник 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве, обещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в городе повысится до 22 градусов, что соответствует концу мая.