Москвичей предупредили о дождях в начале майских выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Небольшие дожди и облачная погода ожидаются в Москве в начале майских выходных. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник, 25 апреля, начнется изменение температурного режима. По-прежнему тепло, но давление будет понижаться. Будет облачно с прояснениями и уже местами кратковременный дождь", – цитирует синоптика "Интерфакс".

При этом температура воздуха в ночное время суток составит от 6 до 11 градусов, днем местами может подняться до 21 градуса.

Дождливая погода установится в городе с 26 апреля. Температура воздуха днем упадет до 17 градусов, а ночью останется аналогичной началу недели.

С приближением майских выходных температурный фон вновь изменится, но на 1–2 градуса.

"Вполне комфортная апрельская погода, облачно с прояснениями, тепло, ночью – 5…10 градусов, днем – 13…18 и небольшой дождь. Хорошая погода", – сообщил Вильфанд.

Предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, ожидаются теплыми. В субботу воздух в Москве прогреется до 17 градусов, в воскресенье – до 20 градусов. При этом в Подмосковье в ночное время суток не исключаются заморозки.

