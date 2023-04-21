Москву ожидают теплые и солнечные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в субботу, 22 апреля, ожидается температура 15–17 градусов, в воскресенье, 23 апреля, – 18–20 градусов. Об этом изданию RT рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В Москве и Московской области сохранится повышенный фон атмосферного давления, погода мало изменится. По области не исключены заморозки. 2–4 градуса – в ночь на субботу и 3–5 градусов – в ночь на воскресенье", – рассказала Макарова.

Синоптик заявила, что дни будут теплыми, а воздух будет хорошо прогреваться.

Ранее сообщалось, что 22 и 23 апреля в Москве ожидаются большие перепады температур. При этом на востоке и севере области ночью возможны заморозки, отметили эксперты. По другим прогнозам, погода в столице в выходные останется сухой и комфортной. В воскресенье также не стоит ожидать осадков.