Москвичей предупредили о больших перепадах температур в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в Москве ожидаются большие перепады температур. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на метеоролога Александра Шувалова.

В дневное время суток воздух в городе прогреется до 14–19 градусов. Осадков в столице не прогнозируется.

"На востоке и севере области ночью возможны заморозки, большой суточный ход температуры – от слабоположительных ночью и до 15 градусов тепла днем, в центре Москвы 23 апреля термометр поднимется до 20 градусов", – сообщил Шувалов.

В последний рабочий день недели, 21 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до 15–17 градусов тепла. При этом в Подмосковье может оказаться холоднее, там прогнозируют до 12–17 градусов тепла. Скорость порывов ветра не превысит 10 метров в секунду.

