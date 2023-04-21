Москвичам рассказали о погоде 21 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 21 апреля, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 15–17 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

Скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 748 миллиметров ртутного столба.

В выходные столичный регион ожидает потепление. Синоптики предупреждают, что столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 20 апреля, температура воздуха в некоторых населенных пунктах Московской области опустилась ниже нуля. Резкое понижение температуры в Подмосковье произошло из-за антициклональной малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания приземного воздуха, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.