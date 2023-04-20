Бирюков заявил, что Москва прошла период половодья штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Весеннее половодье в Москве пройдено штатно, водохранилища заполнены до плановых отметок. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек, поэтому гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы", – цитирует его пресс-служба хозяйственного комплекса столицы.

Вице-мэр напомнил, что Москва готовилась к половодью заранее, в частности, в ТиНАО прошли противопаводковые учения городских служб. Кроме того, к паводку заблаговременно были подготовлены водохранилища и гидроузлы. Также была проведена снегосъемка для оценки снежного покрова.

В настоящее время все 15 столичных водохранилищ заполнены до плановых отметок, на 87% от общего объема.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве завершилась подготовка к началу навигации 44 причалов и 78 набережных. Их промыли после зимы, при необходимости отремонтировали. На 11 набережных в этом году планируется также провести расшивку швов.

