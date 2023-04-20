Заморозки зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"

В ночь на четверг, 20 апреля, температура воздуха в некоторых населенных пунктах Московской области опустилась ниже нуля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Холоднее всего было в Клину и Черустях (-1,8 градуса). Так же ниже нуля опускались столбики термометров в Ново-Иерусалиме (-0,8 градуса), Подмосковной (-0,5 градуса)", – сообщил синоптик.

Резкое понижение температуры в Подмосковье, пояснил Тишковец, произошло из-за антициклональной малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания приземного воздуха.

При этом в Москве заморозков не зафиксировали. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, минимальное значение температуры воздуха в городе составило 3,5 градуса тепла.

В четверг, по прогнозам синоптиков, воздух в Москве прогреется до 16–18 градусов, в Подмосковье – до 13–18 градусов. В городе ожидается переменная облачность с порывами ветра не более девяти метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

