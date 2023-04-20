Москвичам рассказали о погоде 20 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 20 апреля, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 16–18 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.

Наступление разгара весны москвичам стоит ожидать совсем скоро, примерно с 6 мая, заявила ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, уже 6 мая следует ожидать появления листьев на березах и возвращения певчих птиц.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что весна в этом году пришла в Москву достаточно рано, но есть вероятность, что заморозки вернутся в столицу. По его словам, редкий май обходится без заморозков, а в 21 веке они бывали и в начале июня.