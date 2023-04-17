Москве предрекли "опережающую свое развитие" погоду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплая погода, которая будет опережать свое развитие, ожидается в столице на этой неделе, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столбики термометров с понедельника, 17 апреля, до четверга, 20 апреля, включительно будут показывать 15…17 градусов. Ночные температуры также будут положительными.

"Связано это с тем, что происходит небольшое изменение циркуляции. По-прежнему погода определяется антициклоном, но, что очень важно, Москва будет находиться в теплом секторе антициклона. Это значит, что воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока, а насыщенные энергией солнечные лучи будут прогревать подстилающую поверхность и передавать тепло в приземные слои воздуха", – пояснил Вильфанд.

Синоптик добавил, что неделя будет облачной с прояснениями, при этом облака высокого яруса не будут препятствовать прохождению солнечных лучей. Именно это увеличение облачности поспособствует тому, что ночные температуры будут около 5 градусов. Отрицательных значений не прогнозируется.

Начиная с пятницы, 21 апреля, произойдет понижение температуры. 21 и 22 апреля ожидается около 13…15 градусов, что соответствует норме.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о понижении дневной температуры в Москве к пятнице, 21 апреля. Вместе с тем синоптик заверил, что жителям столицы не стоит ожидать серьезных морозов.

До этого ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на этой неделе жителей и гостей столицы ожидает температура до плюс 17 градусов. Однако в некоторые дни атмосферное давление будет повышаться.

Тепло начинает возвращаться в Москву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!