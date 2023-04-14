Климатолог сообщил, что пепел от вулкана Шивелуч не дойдет до Москвы

Фото: РИА Новости/Юрий Демянчук

Извержение камчатского вулкана Шивелуч не отразится на погоде в Московском регионе. Об этом сообщил заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов, комментируя информацию о том, что пепел вулкана донесло до Белгорода.

"У нас в средних широтах воздух движется с запада на восток, то есть туда, в сторону Америки, поэтому Москве ничего не грозит", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Семенова, если в столицу придут кислотные или пепельные дожди, причиной осадков будет не извержение вулкана, а нечто другое.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

Кроме того, согласно спутниковым данным, высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.



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