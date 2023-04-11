Эксперт заявил, что извержение вулкана Шивелуч может спровоцировать похолодание

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Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке может привести к похолоданию и повлиять на окружающую среду. Об этом сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Всероссийского института минерального сырья, ведущего научного сотрудника Института геологии рудных месторождений РАН Ивана Махоткина.

"Это одна из активных вулканических зон России – восточная Камчатка, переходящая в Курильскую гряду. Конкретно в этом месте происходит загиб вулканической дуги – это зона тектонического движения плит. Соответственно, здесь активно растут вулканы", – указал он.

По словам эксперта, в настоящий момент вулкан имеет большое количество пепла. При попадании воды в кратер случится парообразование, которое спровоцирует пеплообразование, отметил научный сотрудник.

Специалист считает, что извержение способно привести к похолоданию, поскольку высокое количество пепла, который поднялся в небо, может спровоцировать появление "покрышки" из пепловых частиц. Она, в свою очередь, отражает солнечные лучи, в результате чего на землю приходит похолодание, объяснил Махоткин.

Однако ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы физического факультета МГУ, профессор Алексей Елисеев уверен, что похолодания не будет.

"Мой предварительный прогноз: даже если и попадет в стратосферу, сильного влияния не будет", – цитирует его ТАСС.

Сернистый газ в стратосфере начинает рассеивать солнечную энергию, однако это не может оказать воздействие на климат. По мнению эксперта, возможное похолодание покажет только десятых долей градуса.

"Последнее по-настоящему сильное извержение было в 1991 году, когда извергся вулкан Пинатубо на Филиппинах. Тогда было глобальное похолодание, по разным оценкам, где-то на 0,3–0,5 градуса", – напомнил собеседник агентства.

Елисеев добавил, что на климат способны повлиять тропические вулканы, поскольку в такой местности циркуляция воздуха держит сернистый газ больше.

В ночь на 11 апреля на вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

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