Толщина слоя пепла на Камчатке после извержения вулкана местами доходит до 20 см

Фото: ТАСС/ИВиС ДВО РАН/Дмитрий Мельников

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч в населенных пунктах Усть-Камчатского района. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Зампред правительства Камчатского края Роман Василевский доложил главе региона о ситуации с последствиями пеплопада в районе.

"Общая проблема сегодня для трех населенных пунктов – Ключей, Козыревска и Майского – это передув пепла. Его большое количество находится в лесном массиве. Поэтому с большей долей вероятности в ближайшие дни пепел будет "передуваться" с места на место", – сообщил он.

Так, по его словам, в Козыревске толщина слоя пепла составляет 6–8 сантиметров. В Ключах же ситуация хуже: пепловый слой достигает в среднем 11 сантиметров, а в местах, где идет передув, его высота доходит до 20 сантиметров.

Василевский добавил, что выпадение пепла в поселке Ключи продолжается и сегодня. Он отметил, что к настоящему моменту во всех населенных пунктах присутствует необходимая техника для того, чтобы начать расчистку территорий от пепла со снегом.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

Кроме того, согласно спутниковым данным, высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.

Специалисты начали устранять последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

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