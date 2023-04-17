Москвичей предупредили о понижении дневной температуры во второй половине недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве дневная температура понизится в пятницу, 21 апреля, на 3–4 градуса по сравнению с первой половиной недели. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в этот день температура днем в столице будет в диапазоне от 10 до 12 градусов, в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.

Вильфанд добавил, что это совершенно нормальная и характерная для этого времени погода и жителям Москвы не нужно ожидать сильных морозов.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе жителей и гостей столицы ожидает температура до 17 градусов. Однако в некоторые дни атмосферное давление будет повышаться.

До этого замдиректора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предупредил о двухнедельном похолодании в мае 2023 года. По словам эксперта, возвратное похолодание происходит в силу потепления.

Тепло начинает возвращаться в Москву

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