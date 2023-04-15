Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей столицы ожидает температура до плюс 17 градусов на следующей неделе. Однако в некоторые дни атмосферное давление будет повышаться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Она отметила, что самым холодным периодом является ночь на 15 и 16 апреля.

"В ночные часы температура воздуха будет понижаться до слабоотрицательных значений. В праздничную ночь 16 апреля по области будет от минус 2 до плюс 3 градусов. 15 апреля днем температура составит плюс 8–10 градусов, 16 апреля – на 2–3 градуса теплее", – подчеркнула синоптик.

По словам Поздняковой, до середины следующей недели ночные температуры будут составлять от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла. Метеоролог добавила, что сильных дождей в столице не прогнозируется.

"Погода вполне комфортная, и до четверга включительно мы не ждем существенных осадков. 15–17 апреля осадков вообще не будет, а в последующие дни возможны исключительно небольшие осадки в виде дождей", – указала она.

Ранее синоптики сообщили, что потепление до плюс 17 градусов придет в Москву во вторник и среду, 18 и 19 апреля. По их словам, 18 и 19 апреля ветер стихнет, в ночное время суток столбики термометров покажут около 1–6 градусов.

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