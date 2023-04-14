Москвичей ждет до 18 градусов на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Несмотря на ожидающиеся в выходные, 15 и 16 апреля, заморозки, на следующей неделе в Московский регион вернется теплая и солнечная погода. Об этом Агентству "Москва" сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на 15 апреля температура воздуха в Москве опустится до -1…-3 градусов, в Подмосковье – до -6. В воскресенье, 16 апреля, ситуация, по словам синоптика, сложится аналогичным образом.

Температурные изменения ожидаются в понедельник, 17 апреля. В ночные часы воздух прогреется до 4 градусов.

"В понедельник прогнозируется 13…15, а во вторник, среду и четверг – 13…18. Такой фон будет выше нормы на 1–2 градуса, ночные температуры тоже будут постепенно повышаться", – сообщил он.

В пятницу, 21 апреля, в городе ожидается до 11–15 градусов.

В течение следующей недели осадков в Московском регионе не прогнозируется, однако в последующем давление начнет постепенно снижаться, что приведет к кратковременным дождям.

Ранее сообщалось, что 12 апреля стало самым теплым днем с начала года. В городе установились майские температурные значения. Температура поднялась на пять градусов выше нормы.



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