Желтый уровень погодной опасности объявили из-за ветра в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что уровень опасности будет действовать в Подмосковье до 12:00 14 апреля. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что в Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца вечером 13 апреля.

Он отметил, что 14 апреля похолодает до 8–10 градусов, в субботу, 15 апреля, температура составит от 8 до 10 градусов.

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов пообещал жителям и гостям столицы теплую и солнечную погоду на Пасху. Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ожидается очень слабый северо-восточный ветер, давление составит 755 миллиметров ртутного столба.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 14 апреля

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