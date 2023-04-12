12 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среда стала самым теплым днем в столице с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, столбики термометров показывают 16,1 градуса. Ожидается, что воздух может прогреться до 19 градусов.

"Такой теплый День космонавтики случается не чаще одного раза в 15 лет. Мы очень близко подберемся к рекордному значению, который был зафиксирован в 2015 году и составил 20 градусов. То есть природа перекинула нас на месяц вперед", – заявил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к вечеру четверга, 13 апреля, в Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца.

До этого руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей столицы ждет теплая и солнечная погода на Пасху, 16 апреля. Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

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