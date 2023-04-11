11 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала весны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 11 апреля, столбики термометров показали 15,2 градуса тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Самый теплый день весны! В Москве к 14:00 воздух впервые в этом сезоне прогрелся выше 15 (градусов. – Прим. ред.). Прогрев продолжится", – сообщил Тишковец.

По словам синоптика, в среду, 12 апреля, температура в Москве может повыситься до 19 градусов тепла, в области – до 20 градусов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о похолодании к вечеру четверга. По его словам, температура понизится до нормы месяца вечером 13 апреля. Синоптик рассказал, что днем в четверг ожидается от 15 до 17 градусов, однако 14 апреля похолодает до 8–10 градусов.

При этом возвращение тепла прогнозируется уже в воскресенье, 16 апреля, заявил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Он поделился, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

"Атмосфера": температура в Москве установится на отметке 15 градусов 11 апреля

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