Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду на Пасху в Москве. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

По мнению экспертов, первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы.

"Большую часть предстоящей недели погода поддержит комфортный температурный фон, и лишь к выходным посвежеет, но только до положенной климатической нормы", – отмечается в сообщении.

Синоптики рассказали, что 10 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода с незначительными мозаичными дождями. При этом ночью температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11–16 градусов.

Начиная с 11 апреля и до конца недели повышенное атмосферное давление перехватит инициативу. Благодаря этому москвичи ощутят теплые дни. Днем 11 апреля температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 18 градусов, что соответствует первомайским климатическим показателям.

К 14 апреля арктический антициклон понизит температуру на несколько градусов, однако к Пасхе погода вернется в свое климатическое русло апреля. По ночам столбики термометров будут колебаться около нуля с вероятностью слабых заморозков до минус 1 градуса, а после полудня от плюс 8 до плюс 13 градусов.

На Пасху 16 апреля большую часть Европейской России ожидает яркое солнце, сухая и умеренно теплая погода.

Ранее москвичей предупредили о дождях на следующей неделе.

В среду, 12 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до 16–18 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность.



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