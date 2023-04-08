Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о 17 градусах тепла на следующей неделе, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Весна все больше вступает в свои права. В ближайшие дни в столице установится достаточно теплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается", – отметили в сообщении.

По прогнозу синоптиков, днем 8 апреля ожидается 10–12 градусов тепла. В воскресенье, 9 апреля, днем столбики термометров покажут до плюс 11–13 градусов. Кроме того, существенных осадков не ожидается.

Синоптики считают, что 10 апреля воздух прогреется до плюс 14 градусов, 11 апреля – до плюс 15 градусов.

В среду, 12 апреля, температура в Москве ожидается от 12 до 17 градусов тепла. При этом ночная температура опустится до 0 – плюс пяти градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 8 апреля в столице прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов.

Кроме того, скорость восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 758 миллиметров ртутного столба.



"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве в выходные 8–9 апреля

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