Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на обещанное потепление, на следующей неделе в Москве ожидаются дожди. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

В среду, 12 апреля, температура воздуха в Москве поднимется до 16–18 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

"В предпоследний рабочий день недели, возможно, пройдут небольшие дожди. В течение суток ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем покажут 8–10 градусов с отметкой "плюс". Ветер слабый", – сообщил Леус.

В воскресенье, 9 апреля, температура воздуха в городе поднимется до 15 градусов тепла, в Подмосковье ожидается до +16. Скорость порывов ветра не превысит 8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 757 миллиметров ртутного столба.



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