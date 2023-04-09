06:28Общество
Москвичам рассказали о погоде 9 апреля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями ожидает столичный регион в воскресенье, 9 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 13 до 15 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.
На следующей неделе москвичей ожидает до 17 градусов тепла. Такая температура прогнозируется в среду, 12 апреля.
Синоптики также сообщили, что температура в Москве превышает климатическую норму на 4 градуса. Погоду на следующей неделе они называют майской.
Москвичей предупредили о майском тепле на следующей неделе
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