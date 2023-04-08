Синоптики рассказали, что температура в Москве превышает климатическую норму на 4 градуса

Температура в Москве превышает климатическую норму на 4 градуса, сообщают синоптики.

Вечером ожидается температура плюс 12 градусов, а также переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду.

На следующей неделе синоптики обещают майское тепло. По прогнозам, среди недели ожидается до 18 градусов тепла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

