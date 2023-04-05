Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" из фильма "Вызов" установили в центре Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На улице Охотный Ряд в центре Москвы установили спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), с помощью которого съемочная группа фильма "Вызов" вернулась на Землю из космоса. Об этом сообщает ТАСС.

Павильон, где разместили аппарат, открыт для посещения. Гости могут осмотреть объект, сделать фото и изучить промоматериалы к фильму.

С улицы Охотный Ряд объект уберут вечером 6 апреля. После этого его можно будет увидеть на ВДНХ, около кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате, в Парке Горького, в "Манеже", торговом центре "Авиапарк" и на Воробьевых горах.

Фильм "Вызов" стал первым, который сняли на Международной космической станции (МКС). Премьера картины состоится 20 апреля в новом кинотеатральном формате "Космакс", пришедшем на смену ушедшему из РФ IMAX.

Сюжет фильма разворачивается вокруг женщины-врача, роль которой исполнила актриса Юлия Персильд. Героиня отправилась в космос для спасения жизни космонавта.

Участие в съемках на МКС принимали космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров, а также Персильд и режиссер Клим Шипенко. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись на Землю 30 марта.

Съемки фильма завершились 5 октября 2022 года. По словам Персильд, которая поделилась событием на странице в соцсети, картину снимали около двух лет. С началом съемочного процесса, сообщила актриса, ее жизнь "разделилась на до и после".



Стала известна дата премьеры космической драмы "Вызов" Клима Шипенко

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