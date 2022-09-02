Фильм "Вызов" с эпизодами из космоса выйдет в прокат в апреле 2023 года

Фото: "Роскосмос"/Павел Кассин

Фильм Клима Шипенко "Вызов", часть съемок которого проходила в космосе, выйдет в прокат 12 апреля 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на полях четвертого федерального просветительского марафона общества "Знание", передает ТАСС.

Ранее продюсер картины Эдуард Илоян рассказал, что фильм находится в производстве.

"Вызов" – первый художественный фильм, снятый в космосе. Он рассказывает историю женщины-врача, которая отправляется на орбиту ради спасения космонавта.

Компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса. Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как "одно безумие на двоих".

Уже известно, что к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль. Вероятно, что к нему присоединится Леди Гага, которая может сыграть Харли Квинн, сообщницу Джокера из комиксов.