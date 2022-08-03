Студия Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл"

Фото: DC Entertainment/Warner Bros

Выход фильма "Бэтгерл" студии Warner Bros. отменили по причине опасений из-за того, что картина не окупится. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Известно, что изначально фильм планировали выпустить на платформе HBO Max. В апреле в студии решили рассмотреть возможность показала в кинотеатрах.

Тестовый просмотр фильма показал, что большая часть отзывов о картине была оставлена зрителями в негативном ключе. Бюджет фильма, по данным источника, превышает 100 миллионов долларов.

Фильм планировали выпустить в 2023 году. Его сняли по комиксам DC.

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