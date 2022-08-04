Названа дата премьеры сиквела "Джокера"

Фото: кадр из фильма "Джокер"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – 22 & Indiana Pictures, Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, DC Comics, DC Entertainment, Village Roadshow Pictures, Warner Bros.
Компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса, передает издание "Коммерсант".
Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как "одно безумие на двоих".
Уже известно, что к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль. Вероятно, что к нему присоединится Леди Гага, которая может сыграть Харли Квинн, сообщницу Джокера из комиксов.
Издание Variety ранее сообщило, что новый фильм может быть снят в жанре мюзикла.
Накануне стало известно, что студия Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл". На этот шаг компания пошла из опасений, что картина не окупится в прокате, из-за чего расходы на маркетинг могут оказаться чрезмерными.
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