Названа дата премьеры сиквела "Джокера"

Фото: кадр из фильма "Джокер"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – 22 & Indiana Pictures, Bron Studios, Creative Wealth Media Finance, DC Comics, DC Entertainment, Village Roadshow Pictures, Warner Bros.

Компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса, передает издание "Коммерсант".

Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как "одно безумие на двоих".

Уже известно, что к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль. Вероятно, что к нему присоединится Леди Гага, которая может сыграть Харли Квинн, сообщницу Джокера из комиксов.

Издание Variety ранее сообщило, что новый фильм может быть снят в жанре мюзикла.

Накануне стало известно, что студия Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтгерл". На этот шаг компания пошла из опасений, что картина не окупится в прокате, из-за чего расходы на маркетинг могут оказаться чрезмерными.

