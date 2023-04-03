"Московский патруль": серийных похитителей алкоголя задержали в Ступине

Серийных похитителей алкоголя задержали в подмосковном Ступине. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

Местные жители, как установили полицейские, тщательно готовились к празднованию Нового года и обчистили торговые точки более чем на сто тысяч рублей. Запасы вина, шампанского и мартини похитители пополняли регулярно, вплоть до 30 декабря.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

