03 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": серийных похитителей алкоголя задержали в Ступине
Серийных похитителей алкоголя задержали в подмосковном Ступине. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.
Местные жители, как установили полицейские, тщательно готовились к празднованию Нового года и обчистили торговые точки более чем на сто тысяч рублей. Запасы вина, шампанского и мартини похитители пополняли регулярно, вплоть до 30 декабря.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль