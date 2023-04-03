Россия приостановит выплату взносов за 2023 год в бюджет ПА ОБСЕ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет Государственной думы заявил о решении приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщается в телеграм-канале Госдумы.

"Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году", – заявил Володин.

Спикер ГД подчеркнул, что российская сторона столкнулась с попытками воспрепятствовать деятельности делегации РФ в ПА ОБСЕ. Володин заявил, что Москва не должна оплачивать то, в чем не участвует.

Вместе с этим председатель Думы отметил, что в случае, если РФ не дадут работать и в 2023 году, то Москва потребует вернуть ранее выплаченный взнос.

До этого российская сторона отказалась предоставлять данные о своих вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Власти подобный шаг назвали ответом на действия Запада.

Эту новость озвучил глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. Он намекнул на Чехию, которую РФ обвинила в приостановке своих обязательств, а также на отказ Украины участвовать в ЕОВИ в этом году.

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