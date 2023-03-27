Генпрокуратура признала деятельность организации "KpымSOS" нежелательной в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность украинской организации "KpымSOS" (CrimeaSOS) нежелательной в России.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "KpымSOS" представляет угрозу конституционному строю и безопасности РФ", – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Уточняется, что данная организация сформулировала свои цели следующим образом: "деоккупация и реинтеграция" Крыма, обеспечение его возврата в состав Украины. В надзорном ведомстве указали на то, что "KpымSOS" посягает на территориальную целостность РФ.

Выяснилось, что "KpымSOS" участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию российской армии, а также поддерживает партнерские отношения с организациями, деятельность которых тоже признана нежелательной на территории России: "Национальный фонд в поддержку демократии" (США) и "Международное партнерство по правам человека" (Бельгия).

Все данные были направлены в российское министерство юстиции.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность британской организации "Институт государственного управления".

Было установлено, что в связи с агрессивной, милитаристской риторикой со стороны функционеров организации ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности России.

В частности, по данным ГП, при участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства РФ во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы.

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