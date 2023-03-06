ГП РФ признала нежелательной деятельность Transparеncy International

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация вмешивается во внутренние дела России. Штаб-квартира Transparеncy International находится в Берлине, руководят ей не российские граждане.

"Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Генпрокуратура направила информацию о данном решении в Минюст России.

Ранее сообщалось, что в РФ признали нежелательной деятельность литовской организации "Лига свободных наций". По информации ГП, деятельность компании представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В Генпрокуратуре заявили, что руководители организации призывают к нарушению территориальной целостности страны.

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