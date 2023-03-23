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Происшествия

Подозреваемого в многочисленных кражах задержали в Ярославской области

Подозреваемого в многочисленных кражах задержали в Ярославской области

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В Ярославской области полицейские задержали местного жителя, который совершил сразу несколько краж. По версии следствия, сначала он вынес икону XIX века из храма в Рыбинске и продал ее за две тысячи рублей скупщику антиквариата.

Затем злоумышленник ограбил квартиру – вынес телевизор, ноутбук и швейную машину. Еще он признался, что украл у случайного знакомого телефон.

Мужчина ранее был неоднократно судим. Его арестовали и завели еще несколько уголовных дел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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