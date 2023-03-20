Пожар в грузинском ресторане на юге Москвы ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар, который случился в здании грузинского ресторана "Мти-Ели" на Каширском шоссе, удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Согласно информации ведомства, в 16:00 в понедельник, 20 марта, оперативная дежурная смена получила сообщение о возгорании. По прибытии пожарных служб огонь распространился в мансардной части хинкальной на общей площади около 300 квадратных метров.

"В 16:35 пожар локализован. В 17:00 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

В ГУ МЧС уточнили, что информации о пострадавших нет.

По словам свидетельницы пожара Софьи, огонь начал распространяться "за считаные минуты", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на девушку.

"Паники не было, люди даже заходили внутрь, возможно, потом начали эвакуироваться. Машин спецслужб не было достаточно долго, потом я не видела ничего", – указала она.

Ранее очевидцы сообщили, что пожар произошел в здании ресторана грузинской кухни на Каширском шоссе.

До этого произошел в одной из квартир дома в Духовском переулке. В результате случившегося погиб один человек.

По предварительным данным, мужчины накануне возгорания распивали спиртные напитки, впоследствии один из них выпрыгнул из квартиры, спасаясь от пожара.



Пожар произошел в ресторане на Рязанском шоссе

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