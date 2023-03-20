Пожар произошел в грузинском ресторане на юге Москвы

Пожар произошел в здании ресторана грузинской кухни на Каширском шоссе, сообщают очевидцы.

Уточняется, что огонь вспыхнул в хинкальной "Мти-Ели". В настоящее время горит кровля. На месте происшествия работают представители экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству пластика в Подмосковье. Огонь распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров, у здания обрушилась крыша. Пострадавших при пожаре не было.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!