16:26Происшествия
Пожар произошел в грузинском ресторане на юге Москвы
Уточняется, что огонь вспыхнул в хинкальной "Мти-Ели". В настоящее время горит кровля. На месте происшествия работают представители экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству пластика в Подмосковье. Огонь распространился на площади в 5 тысяч квадратных метров, у здания обрушилась крыша. Пострадавших при пожаре не было.
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